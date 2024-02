Institut national de l'audiovisuel

Pourquoi la sculptrice Camille Claudel a-t-elle été internée ?

Sculptrice de génie et femme de passion, Camille Claudel disparaissait le 19 octobre 1943 après plus de 30 ans passés dans un hôpital psychiatrique. Elle sombra pendant plusieurs décennies dans un certain oubli, tandis que son ancien amant, Auguste Rodin passait à la postérité. Deux biographies de l'artiste, publiées dans les années 1980, ont notamment permis de la faire connaitre du grand public et de mener à une juste reconnaissance de son talent.