Claude Bolling joue à la manière des plus grands pianistes de jazz

A la demande du présentateur André FRANCIS, Claude BOLLING évoque les grands pianistes de jazz en jouant à leur manière le style qui les a rendus célèbres : un ragtime (avec Jelly Roll MORTON), le stride (de James P. JOHNSON et Fats WALLER), le doigté de Willy "The Lion" SMITH, Duke ELLINGTON, Art TATUM, Thenolious MONK (Claude BOLLING joue un passage de "'Round about Midnight").- A plusieurs reprises, apparait en vignette une photo du pianiste évoqué par Claude BOLLING.